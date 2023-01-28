國民年金改革推遲，枯竭時間或提前2年. January. 28, 2023 07:40. by 金素英記者 ksy@donga.com. 據預測，如果國民年金（退休金或養老金）按照現行標準運營，年金基金將從2041年開始出現赤字，到2055年將完全枯竭。隨著每年更新歷史最低值的合計出生率（0.81名）和老齡人口的增加，比5年前的預測值（2057年）提前了2年。在政府停止養老金改革的時候，國民養老金財政的枯竭時間正在逐漸加快。 保健福利部下屬的國民年金財政推算專門委員會27日公布了包含上述內容的《第五次國民年金財政計算財政推算試算結果》。政府根據《國民年金法》，每5年實施預測基金耗盡時間的推算，並以此為基礎制定年金改革案。 今年第5次財政推算結果顯示，國民年金基金從2041年開始出現赤字，預計到2055年基金將完全耗盡。與2018年發表的第4次財政推算相比，赤字時間和基金枯竭時間分別提前了1年和2年。 在當天的新聞發布會上，財政推算專門委員會委員長全炳睦解釋說：“人口結構的變化是（財政惡化的）直接原因之壹。”這意味著，由於出生率下降，繳納國民年金保險費的加入者人數將減少。相反，隨著預期壽命（83.6歲）的增加，領取國民年金的人數正在增加。也就是說，低生育、高齡化加劇，但由於推遲國民年金改革，年金財政更加惡化。 政府原計劃在3月份公布財政推算結果，但為了加快退休金改革速度，提前兩個月於27日公布了中期推算結果。問題是3月發表的最終推算結果會比當天發表的中間推算結果更加惡化。因為，政府選擇了財政推算的核心變數—出生率作為比較樂觀的數值。 在此次臨時推算中，利用了假設合計出生率恢復到1.21名（2046年）的“中位”劇本。但是最終的推算中還包括假設最差出生率（1.02名）的“低位”劇本。 專家們指出：“生育率沒有出現反彈的合適契機，（此次臨時推算）過於樂觀。” 國會年金改革特別委員會計劃以此次臨時推算為基礎，在本月末之前制定改革案草案，並在4月末之前確定國會最終方案。

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