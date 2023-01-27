美國國會報告：“中國企業繼續向朝鮮出口核和導彈物品”. January. 27, 2023 07:35. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國國會調查局指出，中國企業和個人正在繼續向朝鮮和伊朗出口可用於核武器和導彈開發的物品。 國會調查局在當地時間23日發布的《中國的核武器、導彈擴散》報告中表示：“中國政府似乎中斷了對核、導彈相關物品轉移的直接介入，但企業和個人尤其持續向朝鮮和伊朗出口。” 報告援引2019年美國國務院發表的內容表示：“中國企業持續向朝鮮、伊朗、敘利亞、巴基斯坦等國家供應導彈項目控制物品，美國要求中國調查並中止上述交易活動，但大部分都沒有得到解決。” 國會調查局還指出：“美國擔心中國企業對非法金融、洗錢等（核武器、導彈）擴散活動提供支援。”報告稱：“中國金融企業成立幽靈公司，作為朝鮮金融機構的代理人活動，為躲避制裁，為朝鮮大規模殺傷性武器和彈道導彈項目的擴散籌集資金。”此前，美國拜登政府去年12月對替代因涉嫌為韓鮮核、導彈開發籌集資金和非法向海外輸出勞務而被列入制裁名單的朝鮮4·26兒童電影攝影廠，支援金融交易的5家中國公司進行了制裁。 上述報告是在共和黨占據眾議院多數黨後，對支援朝鮮逃避制裁的中國采取強硬措施的呼聲日益高漲的情況下發表的。 此外，前美國總統國家安全事務助理約翰·博爾頓25日在美國《華盛頓郵報》的投稿中敦促將於下月5日至6日訪問中國的國務卿布林肯，向默認朝鮮核開發的中國施壓。博爾頓表示：“美國長期以來壹直默認中國逃避對朝鮮安全威脅的責任。此次會談是改變這壹局面的好契機。” 博爾頓還說：“雖然很晚，但還是完全意識到了中國並沒有反對朝鮮的核野心。認為中國和美國壹樣擔心朝鮮核威脅的假設破壞了朝核政策。這是（中國的）反情報工作。”

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