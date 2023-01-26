李政厚宣布進軍MLB，與“超級經紀人”斯科特•波拉斯攜手合作. January. 26, 2023 08:29. by 李憲宰 uni@donga.com. 2023賽季後挑戰美國職業棒球大聯盟（MLB）的Kiwoom隊的外野手李政厚（25歲）與“超級經紀人”斯科特•波拉斯（71歲）攜手合作。隨著成為世界頂級棒球經紀公司波拉斯師團的壹員，其進軍美國市場將更加充滿活力。 美國《紐約郵報》的專欄作家約翰•海曼25日通過自己的推特表示：“KBO聯賽最佳選手（MVP）李政厚選擇波拉斯擔任自己的經紀人。”波拉斯雖然對球隊來說是“惡魔”，但被球員評價為“天使”，是代表MLB的經紀人。每年都會通過他的手簽訂天文數字的合同。在2019年的“火爐話題”（stove league，指選手賽季結束之後，圍在火爐邊，就年薪等話題進行協商）期間，在棒球經紀人歷史上首次開啟了合同總額10億美元（約1.2320萬億韓元）的時代。 今年冬天，他再次達成了總額10億美元以上的訂單。去年年末，遊擊手桑德•博哈茨和聖地亞哥教士隊簽訂了11年總額2.8億美元（約3450億韓元）的合同，今年年初旗下球員拉斐爾•德伯斯與波士頓紅襪隊簽訂了11年總額3.31億美元（約4078億韓元）的大合同。 波拉斯與韓國選手也有很深的淵源。2001年末與得克薩斯騎警隊簽訂5年6500萬美元（約801億韓元）合同的投手朴贊浩（退役）、2013年末與得克薩斯隊簽訂7年1.3億美元（約1602億韓元）合同的外野手秋信守（現SSG）都是他的客戶。左手投手柳賢振也在波拉斯身邊，於2019年末與多倫多藍鳥隊簽訂了4年8000萬美元（約986億韓元）的大型合同。 去年成為擊打領域5冠王並度過最佳賽季的李政厚，將在本賽季結束後通過Posting系統（非公開競爭招標）敲開頂級聯賽的舞臺。人們關註的是2012年末柳賢振通過同樣的制度進軍美國時的簽約條件。柳賢振當年加盟洛杉磯道奇隊，簽訂了6年總額3600萬美元（約444億韓元）的合同。

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