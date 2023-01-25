繼取暖費之後，交通費也要“爆炸”……現在不是對物價放心的時候. January. 25, 2023 07:48. . 繼上調電費和城市燃氣費之後，從年初開始，交通費也隨之上漲，老百姓的憂慮也越來越大。首爾地鐵和公交車預定從4月開始漲價，目前正在討論最多上調400韓元的方案。隨著今年冬季最強寒流導致取暖用能源需求增加，各地大聲疾呼“取暖費炸彈”的聲音也越來越高。由於公共費用接連上漲，老百姓感受到的物價水平越來越高。 首爾市表示，將於下月舉行地鐵和公交車票價上調聽證會，提出300韓元和400韓元兩種上調方案。當初曾表示將推進上調300韓元的方案，但後來又追加了400韓元方案。以地鐵為標準，票價上漲300韓元時上漲24%，上漲400韓元時壹次性上漲32%。再加上從下月1日開始，首爾中型出租車的基本費用將上漲1000韓元。其他地方自治團體也在準備以相似的水平上調交通費。 大部分公共費用已經上漲或即將上漲，因此有人嘆息說：“害怕看催繳單。”城市燃氣費在去年先後四次上漲了38%，再加上今年冬天全國迎來嚴寒天氣，進入本月以來暖氣費最多增加數十萬韓元的家庭逐漸增多。從本月開始，家裏的電費也上漲了9.5%。預計第二季度以後，城市燃氣和電費也將進壹步上漲。 當然，由於原材料價格暴漲等原因，公共費用上調是不可避免的。但問題是，如果公共費用同時上漲，很有可能再次刺激物價。在去年的物價上漲率創下24年來的最高值的情況下，對平民來說只能是巨大的負擔。由於中國重新啟動經濟活動，原材料價格上漲，有可能成為物價上漲的壓力等，物價方面也存在很多變數。即使物價上漲勢頭放緩，也不能掉以輕心。 副總理兼企劃財政部長秋慶鎬表示：“第壹季度過後，物價上漲率將在4%線以上，下半年將達到3%-4%左右。”對於政府的展望，部分人擔心是不是過於安逸地看待物價狀況。如果物價持續上漲，家庭的實際收入就會減少，消費恢復也會被推遲。如果不能勒緊物價的韁繩，民生就不會有穩定，要以這樣的覺悟提高警惕。

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