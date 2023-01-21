時隔839天，韓國從1月30日起解除室內戴口罩義務. January. 21, 2023 09:43. by 金素英記者 ksy@donga.com. “時隔839天。” 韓國政府20日表示，從30日零時起，將解除大部分與新冠疫情相關的室內戴口罩義務。為防止2019年底在中國開始的新冠病毒在韓國流行，韓國政府2020年10月下達義務戴口罩的方針，時隔2年零3個月發生了變化。但是，醫院或大眾交通等部分感染脆弱設施暫時將維持義務戴口罩方針。 國務總理韓德洙當天在中央災難安全對策本部會議上表示：“考慮到春節長假（21日至24日）期間移動增加、面對面接觸增加的情況，決定（把解除戴口罩義務的時間定）在長假以後。”他還說：“我們認為，（來自中國的病毒變異流入等）外來危險因素也是完全可以管理的。”此前，政府從2020年10月13日起首次實施義務戴口罩方針，去年9月僅限於“室外”解除了義務戴口罩的方針。 當初“源自中國的新冠病毒再次流行”被認為是否解除室內戴口罩義務的核心變數。僅在年初，31.5%（以4日為準）來自中國的短期入境者被確診為確診者，緊張氣氛壹度高漲，但隨著最近進入穩定化趨勢，對來自中國的變異病毒流入的憂慮也減少了。 根據當天的宣布，從30日開始，室內戴口罩將改為自律處理的“勸告”事項。即使不在室內戴口罩，也不會再因此繳納“10萬韓元以下的罰款”。但是，在容易感染新冠病毒的人主要使用的部分設施中，必須繼續戴口罩。醫療機關、藥店、部分社會福利設施（療養醫院、長期療養機關、精神健康增進設施、殘疾人福利設施）等屬於這壹範疇。不特定多數人使用的公交車、火車、客輪、飛機、出租車等大眾交通也仍然是義務戴口罩場所。 目前剩下的新冠防疫守則實際上只有“確診患者隔離7天”。保健當局還將正式討論縮短義務隔離時間的方案。

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