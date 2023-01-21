美國媒體：“朝鮮糧食不足，是上世紀90年代苦難的行軍之後最嚴重的壹次”. January. 21, 2023 09:43. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 美國媒體聲稱，朝鮮正經歷著上世紀90年代初中期“苦難的行軍”以後最嚴重的糧食危機，餓死的人多達數十萬至數百萬人。 美國專門報道朝鮮的媒體“北緯38度”當地時間19日報道說，以朝鮮的糧食需求和供應量、糧食價格等為基礎進行分析的結果顯示，糧食庫存量已降至最低需要量以下。最低需要量是在糧食平均分配的前提下，社會維持所必需的糧食下限。據測定，朝鮮的情況是聯合國糧農組織最低標準糧食需要量的80%。 據“北緯38度”分析，2021年上半年，朝鮮大米價格與國際價格相比，每公斤相差0.5美元以上。自2009年該媒體開始測定以來，朝鮮谷物價格壹直高於國際谷物價格，但像此次這樣出現巨大差異實屬罕見。“北緯38度”表示，這可能是意味著朝鮮糧食供應網瓦解的信號。 朝鮮糧食價格暴漲，是在因新冠疫情而關閉朝中邊境的2020年1月，以及因印鈔紙和墨水不足而發行“貨幣票”（代幣）的2021年秋天。特別是玉米價格的漲幅比大米還要大。“北緯38度”解釋說，這是因為作為主食的大米不足，只能依靠替代作物。 “北緯38度”分析說，朝鮮長達數十年的經濟政策失敗，加上疫情和烏克蘭戰爭等導致世界糧食供求狀況變得不穩定，遭受了更大的打擊。另外，如果中國最近取消“新冠清零”政策等世界糧食需求增加，朝鮮糧食不足事態將更加嚴重。

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