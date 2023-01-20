歐盟：“我們也向清潔產業提供補貼”……與美國“通脹削減法”對抗. January. 20, 2023 07:57. by 趙은아 achim@donga.com. 歐盟對抗美國的通貨膨脹削減法（IRA），表示“將向歐盟國家的清潔產業提供補助金”，並表明了制定《碳中立產業法》的方針。繼美國之後，歐盟也開始支付補貼，預計保護主義貿易基調將進壹步增強。 歐盟執委會主席馮德萊恩當地時間18日在歐洲議會全體會議上提及“迅速性和接近性”，把它作為培育環保產業的首要條件，並表示：“為了迅速擴大清潔科技產業規模，創造良好的產業條件，應該構築規制環境。為此，我們將提出新的碳中立產業法。” 馮德萊恩對《碳中立產業法》解釋說:"這將與歐盟的半導體法相同。" 這表現出了將簡化對新清潔產業生產設施的許可程序等，積極支援相關企業的意誌。 此前制定的歐盟半導體法的目標是，到2030年為止，把世界半導體生產市場占有率從9%提高到20%的水平。為了通過公共、民間投資擴大半導體生產，將投入430億歐元（約57萬億韓元）。 歐盟擔心美國通脹削減法的實施會削弱歐盟成員國的產業競爭力。特別是，未來增長可能性較大的環保企業有可能把投資轉向美國而不是歐洲，因此正在密切關註。 此前，歐盟批評給北美產電動汽車提供稅額減免優惠的通脹削減法是歧視性的，並像韓國政府壹樣要求美國進行修改。但是，由於與美國的協商沒有進展，因此此次制定法律，用補貼進行應對。

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