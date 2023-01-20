新西蘭最年輕的總理宣布辭職……向男友求婚“我們結婚吧”. January. 20, 2023 07:57. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 被譽為“世界年輕政治家的旗手”的新西蘭總理傑辛達·阿德恩（43歲）19日以能源枯竭等為由突然表明了辭職意向。她還表示不會參加10月的議會選舉。此前有很多觀察人士分析稱，2017年10月執政的阿德恩將挑戰三連任，而且也沒有明確的競爭者，因此她的宣布帶來了相當大的沖擊。執政的工黨將於22日選出她的繼任者，新總理將於下月7日就任。 據路透社等媒體報道，阿德恩當天在記者會上表示：“將履行總理職務直至下個月7日。”她將政治渴望比喻為“燃料箱”說：“只要不是‘裝滿油箱’，就不能履行、也不能履行總理壹職。政治家也是人。我意識到已經沒有‘油箱’能做好總理的工作了。” 她說：“擔任總理是我人生中最大的光榮。感謝國民在過去5年半的時間裏給予我領導國家的特權。”她還說：“這種特權作用伴隨著責任。這個責任還包括知道什麽時候離開。” 記者會結束後，她向同席的具有事實婚姻關系的電視人克拉克·蓋福德（音，47歲）突然求婚說：“我們結婚吧！”兩人在她執政的第二年即2018年生下了女兒尼芙，壹年後兩人訂婚。阿德恩作為現任總理首次使用產假，2018年在聯合國演講時也帶著新生女兒。 阿德恩2008年成為國會議員，在2017年議會選舉中獲勝，成為新西蘭第三位女性總理兼最年輕的總理。2019年3月，南部克賴斯特徹奇清真寺發生槍擊事件，導致50多人死亡，她戴著頭巾慰問穆斯林遺屬，留下了巨大的震動。新冠疫情擴散初期，因禁止外國人入境等強有力的先發制人措施，防疫工作也獲得了成功，並於2020年再次執政。以活躍的社交媒體使用等出色的大眾溝通能力為基礎，與芬蘭總理桑娜·馬林（38歲）、烏克蘭總統澤連斯基（45歲）、法國總統馬克龍（46歲）等壹起作為世界三四十歲的領導人備受矚目。 最近，由於高物價等原因，她的支持率落後於第壹在野黨國家黨等，經歷了困難。阿德恩表示：“因為相信工黨能在下次選舉中獲勝，所以要離開。”有望成為繼任者的副總理兼財務長官格蘭特·羅伯遜也表示不參加黨首選舉，預計短期內政界將出現混亂。

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