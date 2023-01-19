TikTok：“去年韓國國內的人氣內容是吃播-體育”. January. 19, 2023 07:37. by 池民九記者 warum@donga.com. 據調查，去年全世界TikTok（抖音海外版）用戶的日常共享視頻點擊量超過了43億次。 18日，TikTok發表了包含上述內容的國內外用戶的內容消費傾向性報告書。 這是對去年9月和2021年9月的視頻點擊量等進行比較的內容。 據調查，在Youtube等內容平臺上，用戶記錄並共享日常生活的“vlog”視頻在抖音上也大受歡迎。國內用戶上傳的短日常視頻的“tlog”內容點擊量比2021年增加了17萬3138%。 去年國內TikTok用戶最喜歡的抖音內容是吃播、體育、網絡漫畫、美容等。特別是在體育相關內容中，貼有“高爾夫入門”標簽（#）的視頻點擊量與2021年相比，去年增加了2萬2446%。 TikTok預測，今年將通過應用程序（APP）提供的簡便編輯工具制作並擴散更多的影像。據調查，去年視頻長度最多延長至10分鐘後，內容消費傾向也在發生變化。將過去播出的著名綜藝、電視劇等重新編輯的內容在抖音中也有擴散的趨勢。

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