韓國捐贈文化跌入最低層，中國反超韓國. January. 19, 2023 07:37. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. 大韓商工會議所18日表示，在英國慈善援助基金會去年底發表的“2022世界捐贈指數”中，韓國在119個國家中排名第88位。從2011年的第57位，10年間下降了31個名次。 慈善援助基金會從2010年開始每年以120多個國家的200多萬人為對象，以“幫助陌生人”“捐贈經驗”“誌願服務”等為主題進行問卷調查，按國家排名。 十年間，中國從第140位上升到第49位，超過了韓國。大韓商工會議所分析說，這是因為韓國在經濟不確定性下，捐贈心理萎縮，而中國則隨著經濟的快速增長，提倡“人民共同富裕”的“共同富裕”運動不斷擴散。在發達國家中，美國和澳大利亞去年分別排在第3、4位，加拿大第8位、英國第17位、瑞典第50位、德國第55位。 報告顯示，民間捐贈的規模也從2011年的國內生產總值的0.79%減少到2021年的0.75%。大韓商工會議所還援引2021年11月統計廳的調查補充說：“我國國民的捐贈參與率從2011年的36.4%下降到2021年的21.6%，對捐贈的認識呈惡化趨勢。” 大韓商工會議所強調，為了搞活民間捐贈，應該擴大捐款稅制支援，改善公益法人的規制。韓國對捐款的15%適用稅額減免制度。相反，美國、英國、日本則對捐款進行全額所得稅減免。稅額扣除是對計算出的稅額的優惠，而收入扣除會減少課稅對象的收入本身，因此高收入者更喜歡收入扣除。大韓商工會議所方面還提出：“公益法人是企業實行社會責任的渠道，為了鼓勵活動，應該放寬限制行使表決權等限制。”

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