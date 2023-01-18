像無伴奏音樂壹樣. January. 18, 2023 07:42. . 故事的壹開始並不是那麽美麗。因為是17歲突然懷孕的女生故事。造成這壹切的男人不知道去了哪裏。聽到有了孩子後，母親對女兒冷嘲熱諷，還把女兒趕走了。不負責任的父親離家出走。學生找老師求助。這位老師陪著老父親獨自生活，讓她到自己家裏住。從這裏開始，故事開始漸漸變得美好起來。 但是老師的父親精神不健全。老人以偷財產為由，虐待孩子，用暴力對待孩子。苦惱不已的老師向住在農村的兩位老人求助。是種田養牛的老人兄弟。他們像托爾斯泰的《戰爭與和平》中純樸的農民，下意識地接納了孩子。說是無處可去，還能怎麽辦。但是，他們小時候父母因交通事故去世後，就沒有上學，過著孤零零的生活，除了牧場和農場工作以外，壹無所知。壹輩子都是那樣度過的。也沒有和女人生活過。想說些什麽話讓孩子放松心情，但不知道方法。所以剛開始好不容易對孩子說的話是關於谷物和牛的故事。豆和牛的價格如何如何…… 經過這些尷尬的瞬間，他們的家慢慢變成了孩子的家，那個孩子在那裏上學時生下的孩子的家。他們比孩子的父母更像父母。生物家族解體的地方將出現新形態的家庭。像“荒野無法者”壹樣生活的兩位老人也發生了變化。照顧牛的他們，在照顧人類的同時，擺脫了壹生附著在自己身上的孤獨。對他們來說，他人不是地獄，而是救贖。 這是肯特•哈魯夫的小說《素歌》（Plainsong）中的故事。像《格裏高利聖詠》（Gregorian chant）等無伴奏宗教音樂壹樣樸素無華（原味）、純真的人們。因為有那樣的人，所以世界還是值得活下去的。

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