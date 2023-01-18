韓國春節長假，2648萬人大舉移動. January. 18, 2023 07:42. by 崔東秀記者 firefly@donga.com. 預計今年春節連休日平均移動人員將比去年增加20%以上。高速公路預計在春節前壹天的21日上午和春節下個月的23日下午最為擁擠。 國土交通部和韓國交通研究院17日透露，據調查，今年春節長假（20日至24日）期間，移動人員總數將達到2648萬人，平均每天移動530萬人。長假比去年春節短壹天，隨著恢復日常趨勢，日均預計移動人員比去年增加22.7%。特別是，據推測，利用高速公路的日均車輛數量比去年增加23.9%，約為519萬輛。 利用高速公路時，返鄉路上最長可能需要△首爾-釜山8小時40分△首爾-光州7小時40分△首爾-江陵5小時20分△首爾-大田5小時。回京之路預計需要△大田-首爾4小時15分△釜山-首爾8小時15分△光州-首爾6小時35分△江陵-首爾4小時30分。 春節長假期間，從21日0時到24日晚12時，4天內免除高速公路通行費。包括首都圈在內，釜山、光州、蔚山等地方自治團體將在春節當天和第二天延長市內公交車和地鐵末班車時間。為了應對中國新冠病毒的擴散，來自中國（大陸）、香港、澳門的國際航線如果不輸入檢疫信息事前輸入系統或攜帶陰性確認書，將限制乘坐飛機。 在京釜線安城休息站等6個主要休息站暫時運營可以接受基因擴增（PCR）檢查的臨時篩選檢查所。國土部相關人士叮囑道：“乘坐公共交通時壹定要戴口罩，盡量不要吃東西。”

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