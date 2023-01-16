面對復合危機，達沃斯論壇的話題是“在分裂的世界中加強合作”. January. 16, 2023 07:35. . 全世界主要人士聚集在壹起探索全球課題解決方法的世界經濟論壇（達沃斯論壇）年會將從今天開始以五天四晚的日程在瑞士達沃斯開幕。新冠疫情爆發以後或被取消或被推遲的論壇，時隔3年再次以面對面形式在1月份舉行。包括韓國在內的130個國家的2700名政界、財界、學界人士參加的今年達沃斯論壇的主題是“在分裂的世界中加強合作”。 此次論壇是在迎來“後疫情”時代的國際社會面臨史無前例的地緣政治和經濟危機的問題意識下舉行的。由於俄羅斯-烏克蘭戰爭、美中霸權競爭等引發的新冷戰，地球村正在經歷的陣營矛盾日益嚴重。包括核戰爭可能性在內的安保威脅程度也在上升。在日益增高的貿易保護主義壁壘下，合縱連橫、市場區塊化、貧富差距擴大等經濟難題也在迅速堆積。 在新冠大流行期間，全世界淪為貧困階層的人口達1.2億人，貧富差距進壹步惡化。在經濟衰退的恐懼中，戰略物資的供應網混亂和通貨膨脹等也難以消除。雖然因歐洲出現異常高溫現象而有所緩解，但糧食和能源的供需仍然不穩定。超越地區和領域錯綜復雜的懸案任何壹個都是特定國家無法獨自解決的。 雖然現在比任何時候都迫切需要全球合作，但協調這壹合作的世界秩序反而變得無力。聯合國和世界貿易組織等主要國際機構也暴露出了其作用的局限性。嚴峻的現實是，日益強烈的本國優先主義甚至引發了同盟、夥伴國家之間的矛盾。甚至有人說：“過去30年間引領增長的全球化已經結束。”達沃斯論壇超越兩極化時代的分裂（誒ivi誒e誒），關註多極化時代的“碎片化分裂（fragmente誒）”問題，也是因為這個原因。 全世界主要國家應該以達沃斯論壇為契機，探索應對當前綜合危機的根本性、有效的合作方案。韓國也不例外。韓國已向國內外承諾，將以不斷提高的國力和地位為基礎，躍升為“全球中樞國家”。現在是國際秩序版圖本身出現動搖的嚴重時刻。有必要從更廣闊的角度考慮韓國的對外作用。不僅是眼前的懸案，在數字規範、氣候變化等長期課題上也發出更多的聲音，才是最終獲得國家利益的道路。

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