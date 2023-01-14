韓日政府去年年底就“日本企業參與征用賠償基金”達成共識. January. 14, 2023 07:51. by 申振宇記者•高道禮記者 niceshin@donga.com,yea@donga.com. 據悉，韓國和日本政府在去年年末就日本企業參與為向日本帝國主義強占時期強制征用受害者支付賠償金的財團基金籌集達成了共識。政府12日通過行政安全部下屬的“日本帝國主義強制動員受害者支援財團”正式表明了支付賠償金的立場，這也可以解釋為，日本企業可以以捐款的形式參與支付賠償金。政府首先利用1965年《韓日請求權協定》中受惠的韓國企業的捐款籌集財團基金，同時就日本企業的參與方式等問題與日本政府進行協商。 政府消息人士13日在與《東亞日報》的通話中表示，韓日政府朝著這個方向達成了共識，“要想滿足受害者的要求，起碼日本企業應該參與進來。我認為日本企業會參與其中。”但是該消息靈通人士表示：“此次達成的共識不是政府間的最終協議水平，因此有可能根據日本國內的政治情況等變數進行改變。”據悉，韓國政府正式提出解決方案後，日本政府正在關註受害者的反對情況等韓國國內輿論方向。 韓國政府的優先順序是，對強制征用受害者負有賠償責任的三菱重工業和日本制鐵等戰犯企業參與賠償基金籌集。因為，他們即使以捐款的形式參與，才能發揮有誠意的謝罪意義，說服受害者。但據悉，政府的立場是，即使戰犯企業不出面，有同感增進兩國友好的日本大企業等其他普通企業也要參與基金籌集。什麽樣的日本企業以何種方式參與財團基金的籌集，預計將在韓日政府之間的協商過程中最終決定。 日本企業對基金籌集能做出多大貢獻也是關鍵。雖然政府希望盡可能做出巨大貢獻，但就金額等問題，韓日還需要進行協商。如果戰犯企業不參與或賠償水平達不到受害方的期望，受害人可以拒絕接受。 韓國外交部長官朴振和日本外相林芳正在政府解決方案正式化壹天後的當天通了電話，討論了強制征用受害者的賠償解決方案。日本共同通訊社報道說：“韓國政府下屬的財團將代替日本被告企業支付賠償，這可能是得到了韓方的解決方案的說明。”韓日議員聯盟會長、國民力量非常對策委員會委員長鄭鎮碩當天訪問日本時表示：“包括強制動員受害者賠償問題在內，日本的出口限制、有條件延長狀態的《韓日軍事情報保護協定》等也有望隨時得到解決。”

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