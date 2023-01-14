美國：“韓半島無核化不變”……對尹錫悅談及“擁核”明確劃線. January. 14, 2023 07:52. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國白宮就尹錫悅總統關於韓國自主擁有核武器的言論表示：“美國和拜登總統致力於韓半島的完全無核化，這壹點沒有改變。”分析認為，這壹表態強調了不僅包括朝鮮、同樣包括韓國在內的“韓半島完全無核化”原則，事實上表明了反對韓國自主開發核武器的立場。 白宮國家安全會議戰略溝通協調官約翰·柯比當地時間12日在新聞發布會上就尹錫悅以朝鮮核威脅加劇為前提提及自主核武裝的可能性表示：“明確表示，韓國也不是追求核武器。”他還表示：“韓美正在共同推進強化延伸威懾，我們將朝著這個方向前進。”這是在強調美國的政策，即，與韓國的自主核武裝論保持距離，通過延伸遏制和加強韓美日三國安保合作來應對朝鮮的核威脅。 尹錫悅11日在外交部、國防部業務報告中曾表示：“由於（朝核問題）更加嚴重，有可能在韓國部署戰術核武器，或者我們自己擁有自己的核武器。” 美國國防部提及國際核不擴散體系等，對韓國自主核開發表示了擔憂。美國國防部發言人帕特裏克·賴德在被問及“朝鮮、中國、俄羅斯都擁有核武器，為什麽韓國不能進行核開發”時回答說：“從防止潛在使用核武器的可能性來看，與核武器不擴散、地區安保及穩定有關。”這是在委婉地指出，韓國的自主核開發不僅違反了《核不擴散條約》，還會引發東北亞內部的“核多米諾現象”。

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