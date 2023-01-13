韓國核專家：“韓國下決心進行核開發時，6個月內可以生產試驗品”. January. 13, 2023 07:46. by 尹相虎, 申나리 ysh1005@donga.com,journari@donga.com. 圍繞尹錫悅總統“可以自行擁核”的表態，如果韓國進行核開發時的技術過程和所需時間等備受關註。首爾大學原子核工程系名譽教授徐均烈（音）表示：“韓國已經掌握了擁核國水平的再處理、濃縮技術，只要做出決斷，在6個月內就能制造出20千噸（千噸為1000噸TNT的爆炸力）級試制品。” 如果對2019年中斷運行的月城核電站1號機組和目前運營的20多座核電站中保管的廢燃料棒進行再處理，就會產生鈈。徐均烈說：“如果每天三班地投入500名高級技術人員，6個月內就能獲得6公斤的鈈。”在同壹時期，如果利用激光濃縮技術生產鈾，可以確保3枚核武器分量的核物質。 2000年，韓國原子能研究院從研究角度出發，以激光濃縮方式成功進行了武器級鈾的生產實驗，並接受了國際原子能機構的核查。韓國軍方消息人士表示：“引爆裝置也可能在1年內制造完成。”專家們主張，試制品是利用超級計算機的模擬實驗，即使沒有核試驗，也可以進行性能驗證。徐均烈預計：“試制品完成後兩三年，可批量生產50公斤-60公斤的小型化戰術核武器，可以安裝在戰鬥機或‘玄武’導彈上。” 但大部分人認為，自主核武裝的籌碼缺乏現實性。據認為，如果韓國打破《核不擴散條約》進行核開發，能否承受經濟、外交損失和韓美關系破裂等。梨花女子大學朝鮮學系教授朴元坤（音）指出：“如果韓國試圖在核不擴散體制下進行核武裝，經濟將因經濟制裁而崩潰。” 總統室相關人士12日表示：“政府遵守核不擴散體制的大原則沒有改變。盡管如此，在朝核威脅高度化的情況下，總統闡明了堅決的意誌。”

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