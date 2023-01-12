拉什福德替補上場梅開二度，幫助曼聯隊晉級英聯杯半決賽. January. 12, 2023 07:39. by 金東昱 creating@donga.com. 曼聯隊在正式比賽中取得8連勝，進入了英格蘭足球聯賽杯（以下英聯杯）4強。 11日，曼聯隊在英國曼徹斯特的老特拉福德體育場舉行的與查爾頓隊（3級聯賽）的英聯杯8強賽中以3比0獲勝。曼聯隊是英聯杯5冠王球隊，自2016~2017賽季以後時隔6年再次挑戰冠軍。 去年11月6日，曼聯隊在英格蘭足球超級聯賽（EPL）與阿斯頓維拉隊的比賽中以1比3敗北後，時隔5天再次與阿斯頓維拉隊相遇，在英聯杯比賽中以4比2獲勝，開啟了連勝模式。截止到當天，球隊已取得正式比賽8連勝。曼聯隊最後壹次失利時，克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（38歲•利雅得勝利）首發出場，打滿了全場。 C羅在本賽季即將到來之際，與上任的主教練埃裏克•滕哈格（53歲）發生了不和傳聞。去年11月在英國廣播中向主教練滕哈格和球隊發泄不滿的C羅時隔1年零3個月之後離開了曼聯俱樂部。C羅退出後，曼聯隊延續著連勝勢頭 C羅的空缺由馬庫斯•拉什福德（26歲）填補。替換當天上半場21分鐘為球隊首開紀錄的安東尼（23歲），在下半場15分鐘替補上場的拉什福德在下半場45分鐘和終場前分別攻入壹球。英國《衛報》報道說：“拉什福德上演了深夜秀（late late show）。” 連續6場比賽取得進球的拉什福德包括7個聯賽進球在內，在本賽季已攻入了15個球。2015年加盟曼聯隊的拉什福德此前的單賽季最多進球數是2019~2020賽季的22粒進球。如果保持目前的狀態，他有望在本賽季打破自己的單賽季最多進球記錄。拉什福德在主場連續8場進球，超過了2010年韋恩•魯尼（38歲）創下的曼聯隊主場7場連續進球記錄。滕哈格主教練表示，“如果拉什福德繼續保持對進球的集中力，本賽季將創造驚人的記錄。” 另外，紐卡斯爾聯隊當天在英聯杯8強賽上以2比0戰勝萊斯特城隊，順利進入了4強。

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