李在明出席檢方傳喚……應該進行證據、法理攻防戰而不是陣營對抗. January. 11, 2023 07:41. . 就城南FC贊助費疑惑，共同民主黨代表（黨首）李在明昨天出席了水原地方檢察廳城南支廳。這是憲政史上最大在野黨的現任代表首次被檢察機關傳喚接受調查。李在明涉嫌在擔任城南市長時允許鬥山建設等轄區內6家企業變更用地用途，以便讓城南FC提供160多億韓元的贊助費。 李在明在檢察廳大樓前猛烈抨擊檢方和政府，稱“這是捏造不存在的罪行的司法政變”“傳喚調查是檢方挖的陷阱”。共同民主黨領導層和40多名議員也同行。分析認為，這是為了突出，檢察傳喚不是針對李在明個人、而是針對在野黨的鎮壓。對此，國民力量黨抨擊道：“這是在演受害者秀，這是要和犯罪嫌疑人李在明壹起死亡的玉碎戰略。”李在明的支持者和保守團體1000多名會員聚集在辦公樓周圍，舉行了對抗集會。圍繞針對李在明的調查，進步和保守展開了陣營對抗。 該事件的核心是向企業提供便利和城南FC提供贊助費之間是否存在代價性。檢察機關認為，李在明接受企業關於變更容積率等的請托，反過來讓城南FC提供贊助，因此適用了第三方受賄。檢方去年就鬥山建設的贊助費起訴了前城南市幹部，並在公訴狀上寫道“與李在明代表等共謀”。 李在明反駁道：“簽訂合法合同後收取的廣告費,（檢方）堅持認為是贊助費。”其主旨是，招商引資和承攬城南FC廣告是兩碼事，但檢察機關強行將其捆綁在壹起。共同民主黨主張：“連以無嫌疑結案的事件都揭露出來，開始鎮壓在野黨。”對警方已經進行壹次無嫌疑處理、但應檢察機關的要求再次進行調查這壹點提出了質疑。 雖然對在野黨代表的調查要慎重，但如果調查機關認為有嫌疑，就要按照規定的程序進行。收受贊助費是否是犯罪，不是根據主張，應根據證據來判斷。司法程序是，通過對陳述和資料的法理攻防戰來決定是否起訴，如果有問題，就通過法院判決糾正。這壹過程中沒有政治介入的余地，也不能試圖介入。

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