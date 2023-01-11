仙甘島的孩子們. January. 11, 2023 07:41. . 在發生當時，雖然沒有形成心理創傷，但如果理解脈絡，就會成為心理創傷。井原宏光的《啊！仙甘島》是壹部關於這種心理創傷的倫理性的感謝小說。 其背景是位於安山的仙甘島。從1942年到1945年，仙甘學院就在那裏。當時是島嶼。朝鮮總督府以把數百名流浪兒培養成皇國臣民為由，收容在那裏。孩子們稱教官為父親。教官中也有創氏改名的朝鮮人。這裏就像地獄壹樣。 壹些孩子因不堪忍受那樣的生活而遊海逃逸時溺水身亡。被抓的孩子們被教官打得半死不活。死的不是人，而是壹個號碼而已。孩子們不叫名字，而是叫貼在上衣上的號碼。 作者以小說的形式證實那種悲劇。他是仙甘學院副院長的兒子，從7歲到10歲壹直住在那裏。母親、姐姐、兩個妹妹都住在那裏。戰爭結束後，家人回到了日本，他們中沒有壹個人提到仙甘島。但是他始終無法忘記。腦海中總是浮現出當時看到的孩子們悲慘的樣子和事件。在得知當時還不知道的日本帝國的暴行後，那段記憶變成了心理創傷。 把仙甘學院的悲劇公諸於世已成為壹種強迫想法。他尋找仙甘島超過50次，開始挖掘那件事。1989年出版的《啊！仙甘島》就是其成果。直到那本小說問世，仙甘學院的悲劇才開始公諸於世。但令人啼笑皆非的是，仙甘學院在光復後也沒有關閉，直到1982年壹直被用作收容孤兒的設施。 仙甘學院的犧牲者們用佳亞特裏•斯皮瓦克的用語說就是“那些為了自己而無法言說的下層（下位）人物。”在下位者中為下位者代言，在最底層為最底層可憐的孩子代言的不是韓國人，而是壹名日本人。對他人的溫暖的心非常耀眼。

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