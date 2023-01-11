金柱亨瞄準索尼公開賽冠軍. January. 11, 2023 07:41. by 李憲宰 uni@donga.com. “仍然只能無奈地搖搖頭。但金柱亨將堅定不移地邁出歷史性的步伐。” 美國職業高爾夫（PGA）巡回賽官方網站在12日（當地時間）開始的索尼公開賽前夕，將金柱亨（21歲）提升到了力量排名第壹的位置，並做出了這樣的評價。力量排名是預測大賽冠軍候選人的排名。在PGA巡回賽的新年首場大賽—哨兵冠軍賽（Sentry Tournament of Champions）上並列第5位的金柱亨將在美國夏威夷舉行的索尼公開賽上再次向冠軍發起強有力的挑戰。 如果說哨兵冠軍賽是只有去年在PGA巡回賽上奪冠或參加賽季最終戰“巡回錦標賽”的39名選手才能參加的“王中王戰”，那麽索尼公開賽則是有144人參賽的壹般正規比賽。比賽場地將移至夏威夷檀香山的維艾勒伊鄉村俱樂部（Waialae Country Club•70桿）。 從力量排名中可以看出，金柱亨是參加此次大賽的選手中，世界排名（第14位）和聯邦快遞杯排名（第3位）最高的。上周世界排名第15位的他在哨兵冠軍賽上進入前5名，將排名提升了壹個名次。第14位也追平了他此前的個人最高排名，去年11月初他曾暫時來到第14位。在世界排名靠前的選手大舉缺席的情況下，金柱亨繼去年8月的溫德姆錦標賽、10月的聖地兄弟會兒童醫院公開賽後，將挑戰PGA巡回賽的個人第三個冠軍獎杯。 以“老幺”金柱亨為首，此次大賽共有7名韓國選手參賽。在哨兵冠軍賽上並列第7位的李京勛（32歲）和並列第13位的任成宰（25歲）將和金柱亨壹樣連續兩周參加比賽。第5次參加該比賽的任成宰排在力量排名第6位。 金時元（28歲）、金成賢（25歲）、安秉勛（32歲）將在新年首次出擊。2008年在該大賽上作為韓國人唯壹奪冠的韓國男子高爾夫的“老大哥”崔京周（53歲）也難得出戰PGA巡回賽。 本次賽事的衛冕冠軍是日本男子高爾夫的招牌選手松山英樹（31歲）。松山英樹去年在加時賽中擊敗羅素•亨利（34歲•美國）登上了冠軍寶座。他在PGA巡回賽上共獲得8勝，與崔京周壹起占據亞洲選手PGA巡回賽最多勝紀錄。在力量排名中排名第2位的亨利也與該大賽有著很深的淵源。2013年還是新人的亨利在出道賽季的當年，在索尼公開賽上打出低於標準桿24桿的成績，獲得了冠軍。在去年的全球技術錦標賽上，他生平第4次捧起冠軍獎杯，在力量排名中上升到了第2位。 此外，世界排名第15位的喬丹•斯皮思、聯邦快遞杯第5位的基根•布拉德利（以上美國）等都是冠軍的有力競爭者。斯皮思去年年末聖誕節時還邀請金柱亨到其家中壹起度過。

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