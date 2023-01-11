檢方正在研究對李在明的拘捕令……李在明稱之為“司法政變”. January. 11, 2023 07:42. by 許東俊記者、朴鐘民記者 hungry@donga.com,blick@donga.com. 共同民主黨代表（黨首）李在明以城南FC贊助金疑惑事件的嫌疑人身份10日接受檢察機關傳喚時表示：“這是先定答案的起訴，將堂堂正正地對抗政治檢察機關挖下的陷阱。”在李在明全面否認相關嫌疑的情況下，檢察機關計劃在調查結束後立即討論申請拘捕令。 李在明當天上午在水原地方檢察廳城南支廳前的拍照線上，用10分鐘左右的時間閱讀了事先準備好的2300字左右的聲明，並表示：“希望這能成為證明戰勝不合理政權逆行、歷史向前進的明確真理的歷史拐點。” 這是最大在野黨黨首首次接受檢察機關的出席要求接受調查。李在明說：“檢方傳喚是史無前例的鎮壓，其理由是，這不是憲政史上首次傳喚在野黨負責人，而是重新掏出已經進行了數年的調查並以進行無嫌疑處理的事件，捏造本來沒有的罪行的司法政變。”他還說：“金大中總統被內亂勢力誣陷為內亂陰謀罪，盧武鉉總統因田埂手表等謀略而受苦，他們遭受的不是司法風險，而是檢察風險，是檢察政變。” 當天，包括41名共同民主黨議員在內的500多名支持者聚集到現場，為李在明送行。共同民主黨院內代表朴洪根表示：“我們認定，這不是對個人李在明，而是對總統競爭者、在野黨代表李在明的政治企劃、報復調查，壹同來到這裏。” 李在明涉嫌在擔任城南市長的2015年至2018年，從Naver、鬥山建設、NH農協銀行等管轄區內企業籌集160多億韓元贊助，並向這些企業提供建築許可或土地用途變更等便利（第三方賄賂）。城南支檢刑事3部（部長檢察官柳民鐘）去年9月起訴了曾任城南市戰略推進組組長的A某，並在公訴狀中寫明李在明和前共同民主黨代表室政務調整室長鄭鎮尚（在拘押中）為“共謀人”。 據悉，檢方從當天上午11時左右開始，集中追查了李在明是否為了遵守收購和維持足球隊的“政治承諾”而進行了不正當的請托，是否認識到非法性等。據悉，李在明表示要立即接受調查，但沒有與檢察機關指揮部舉行“茶談會”。

한국어