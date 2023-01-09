總統室恢復公職監察……應把焦點放在“幹事的公職社會”上. January. 09, 2023 07:32. . 總統室正在推進新設公職人員監察調查組。監察調查組表示，如果國務調整室下屬新設的公務員服務管理組收集並通報公務員違法行動情報，將以展開實際調查的方式進行協助。過去青瓦臺時期，民政首席秘書室曾下設公職監察班，但根據尹錫悅總統“廢除民政首席秘書室”的競選公約，去年5月政府上臺後消失。將恢復其中壹部分監察公職人員的功能，由公職秘書室下屬或單獨機構運營。 政府在執政第二年之際，在總統室新設負責監察公職人員的小組，其宗旨是整頓公職綱紀。因為不少人指出，從最近軍隊應對朝鮮無人機、萬聖節慘案、接連發生的鐵路事故防範及應對過程來看，公職社會正在發生無法理解的事情。 不過，總統室的公職監察功能不能只停留在查出腐敗公務員上。相比之下，應該把焦點放在營造“幹事的公職社會”風氣上。在現政府任期初期，由於官僚們的伏地不動，在加快國政課題執行速度方面確實遇到了部分困難。據悉，像數字平臺政府壹樣，就是旨在幫助國民生活的政策，因為也不知道下屆政權會怎麽樣，官員們不願意積極參與。 從這壹點看，新設公職人員監察調查組不僅要改善公職人員的腐敗問題，還要改善公務員的貪圖安逸、紀律松懈、懶惰、職務怠慢等不管哪壹個政權都必須打破的負面慣例，並有必要向為改善國政成果和國民生活做出貢獻的方向發展。 在國內外困難的經濟狀況下，所有政府部門應該齊心協力，共同關註困難平民的生活，公職社會要做的事情非常堆積如出。不能出現因為新設公職人員監察組而導致“因為幹事就會打碎盤子，因而什麽事都不想做”等無事安逸的情況。為此，公職人員監察調查組應從加強國家監察力量的角度出發，進行充實的設計和組建，以便對公職社會內部錯誤的慣例、結構進行實質性手術。

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