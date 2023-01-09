總理室收集公職人員違法行為情報……由總統室進行核實. January. 09, 2023 07:33. by 張寬錫 jks@donga.com. 據悉，政府決定將高層公務員監察工作二元化，由國務總理室負責收集二級以上高層公務員的違法行為情報，並由總統室新設的公職人員監察調查組負責進行調查和核實。也就是說，進入執政第二年，想要加強公職社會綱紀的總統室將以總理室的違法行為情報為基礎，直接出面對高層公務員監察進行核實。分析認為，尹錫悅總統按照大選公約廢除民政首席秘書室後，正在完善公職社會監察過程中暴露的問題，強化部分功能，為公職社會註入緊張氣氛。 據執政黨8日透露，總統室公職綱紀秘書室下屬的公職人員監察調查組將把重點放在調查公職人員違法行為上。去年12月新設的國務總理室下屬的國務調整室公職服務管理官室的監察調查組將負責收集非法行為的情報。也就是說，政府把情報收集和調查核實分開實施，以保障朝著客觀的方向全面整頓監察系統。據悉，總統室監察調查組將由檢察廳、警察廳、國稅廳派遣的10名以下人員組成。 監察調查組的主要調查對象很有可能是總統任命的高層公務員和公共機關負責人等。政府聯合預防腐敗推進團把重點放在結構性腐敗上，因此有觀察人士認為，將對廢除民政首席秒書室後實際上處於空白狀態的高層公務員對象正式展開監察。執政黨核心相關人士解釋說：“政府上臺後，負責高層監察的人員嚴重不足，這意味著應因廢除民政首席秒書室後變化的環境，加強部分技能和人力。”

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