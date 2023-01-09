新年首次高層黨政協議會：“教育部支援大學的權限，將在3年內移交給地方”. January. 09, 2023 07:33. by 權九龍記者 9dragon@donga.com. 國民力量黨、政府、總統室8日在新年第壹次高層黨政協議會上決定，截止到2025年，將把目前教育部支援財政條件困難的地方大學的支援大學相關權限移交給地方或委任給地方，同時還將推進對經營不善大學的結構改革。 黨政當天下午在國會召開會議，討論了教育部的地區定制型教育改革推進方案和產業通商資源部的釜山世界博覽會申辦支援計劃。國民力量好緊急對策委員會委員長鄭鎮碩和院內代表朱豪英、國務總理韓德洙和社會副總理兼教育部長李周皓、總統秘書室長金大棋和總統國政企劃首席秘書李官燮等出席了會議。 國民力量黨首席發言人梁琴喜在會後會見記者時表示：“今年將在5個市道示範推進把支援大學相關權限移交給地方，將果斷取消（大學）新設學科、定員調整、學舍運營、財產處理、評價等方面的限制。”這是為了建立“地區革新中心大學支援體系”，以便地方大學和地區構建教育的良性循環發展生態系統。梁琴喜表示，“決定推進解散（不良大學的學校法人）時允許向公益法人、社會福利法人等捐贈剩余財產的方案”，為此將在年內制定《私立大學結構改善支援相關法律》。 與此同時，黨政為了釜山申辦將於今年11月決定的2030年世界博覽會，決定4月進行實地考察，同時在6月和11月的陳述中積極宣傳差別化因素。

한국어