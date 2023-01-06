亞馬遜裁員規模擴大，1萬→1.8萬人. January. 06, 2023 07:44. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國最大的電子商務企業亞馬遜表示，將裁員1.8萬人。與去年11月報道的1萬名相比，裁員規模更大。這是最近壹年信息技術（IT）業界人力結構調整中規模最大的壹次。 亞馬遜首席執行官（CEO）安迪•賈西當地時間4日通過公司博客表示：“經過艱難的討論，裁員規模定為1.8萬人”，“這壹變化（裁員）將幫助我們以更強大的費用結構追求長期機會。”他還補充說，裁員對象主要集中在亞馬遜商店及用戶體驗部門，對象將從18日開始接到通知。《華爾街日報》（WSJ）分析說，此次裁員規模約占亞馬遜企業部門職員的5%。 亞馬遜在新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）全球性大流行期間，因網上購物的擴大迎來了全盛期。但隨著新冠病毒的緩和，從去年開始顧客們再次轉向線下賣場，加之因美國中央銀行聯邦儲備系統（Fe紇•美聯儲）的利率上調等宏觀經濟環境發生變化，業績下調等，經歷了低迷。 當天，美國軟件企業Salesforce也表示，將裁員全體人員的10%，並減少各地區的分公司規模。Salesforce CEO馬克•貝尼奧夫透露了裁員背景，“經營環境具有挑戰性，顧客對購買決定變得更加慎重。” 但是，雖然美國大企業以大型科技公司為中心裁員，但美國勞動市場仍然呈現出良好的勢頭。據美國勞動部當天公布的數據顯示，去年11月美國企業的招聘件數為1046萬件，高於華爾街的預測值（1000萬件）。據分析，這是因為隨著新冠肺炎疫情期間萎縮的餐飲、旅行等服務產業的正常化，招聘人數增加。

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