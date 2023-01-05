“鷹眼”傑瑞米•雷納因幫助被困在暴雪中的司機而受重傷. January. 05, 2023 07:54. by 李彩完記者 chaewani@donga.com. 據美國CNN當地時間3日報道，以好萊塢電影《復仇者聯盟》超級英雄“鷹眼”而聞名的演員傑瑞米•雷納（52歲）在幫助因暴雪被困在道路上的司機時受了重傷。雷納當天在Instagram（照片墻）上上傳了兩次手術後正在恢復中的照片。 據CNN報道，雷納1日在美國內華達州裏諾市住宅附近的道路上掃雪時受傷。當天，裏諾壹帶降雪量達15~30厘米，部分地區最大積雪量達45厘米。據悉，雷納住宅附近的道路上也有13~20輛汽車被雪埋沒。 雷納為了幫助被困在道路上的司機，從家裏帶著除雪器出來時，撞上了突然自動啟動的除雪器。據悉，雷納胸部嚴重受傷等，上半身受到了各種外傷。事故發生後，被接到報警後出動的救援直升機送往醫院的雷納接受了兩次手術。雷納的朋友、裏諾市市長希拉裏•希夫裏說：“雷納經常在居住地保管除雪器。總是先給我打電話，問我需要什麽。” 3日，雷納通過照片墻在事故發生後首次公開了自己的近況照片。照片中，他躺在病床上，鼻子上掛著氧氣管，臉上出現了濃重的血淤和到處被劃傷的傷口。雷納說：“感謝大家給我帶來溫暖的話。雖然（為了寫字）打文字板的情況很糟糕，但是給所有人送去愛。” 雷納在韓國憑借“鷹眼”這壹角色人氣頗高，但他憑借另外兩部電影《拆彈部隊》（2008年）和《Contact》（2010年）分別獲得奧斯卡最佳男主角和最佳男配角提名，是壹位很有實力的演員。

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