俄烏戰爭超過10個月……“兩國各有10萬人死傷”. January. 04, 2023 07:48. by 金民 kimmin@donga.com. 從去年2月俄羅斯大規模進攻開始的烏克蘭戰爭已經持續10個多月，目前還沒有結束的跡象，正在走向消耗戰。俄羅斯去年9月宣布合並烏克蘭領土紮波羅熱、盧甘斯克、赫爾松、頓涅茨克等4個地區，但圍繞這些地區，俄烏雙方互相搶奪，持續著交戰。《紐約時報》報道說：“據推測，兩國分別產生了10萬人死傷。” 最近，俄烏以頓涅茨克地區為中心展開了激烈的戰鬥。當地時間2日，俄羅斯政府破例公開了損失情況，稱頓涅茨克州馬基尤卡的俄軍臨時駐地遭到攻擊，導致63人死亡。烏克蘭國防部表示：“實際死亡人數可能多達400人。” 據俄羅斯國防部透露，烏克蘭軍隊向俄軍駐地發射美國提供的6枚高機動性火炮火箭系統，其中2枚被俄軍攔截。但是，據推測，導彈擊中俄羅斯軍隊保管彈藥的地方，造成了更大的損失。《紐約時報》報道說：“僅從俄羅斯政府公布的死亡人數來看，這是此次戰爭中單壹交戰中遭受的最嚴重的損失之壹。對普京總統來說，這是壹件令人頭疼的事情。” 俄羅斯內部有人指出，包括在高機動性火炮火箭系統導彈的射程範圍內同時部署彈藥和軍事人員等，俄羅斯軍隊多次出現失誤，造成了損失。前俄羅斯上院議長米羅諾夫敦促，“應該追究沒有向軍方提供必要情報和保安的高層當局者的刑事責任”。 俄軍也從去年12月31日起到本月2日為止，連續三天對烏克蘭首都基輔進行了無人機攻擊。基輔市市長維塔利·克裏奇科2日表示：“壹夜之間，40架自爆無人機飛抵基輔，被烏方防空網全部擊落。”烏克蘭總統澤連斯基當天表示：“有情報稱，俄羅斯為了耗盡烏克蘭軍隊的應對力量，試圖用伊朗制造的無人機‘沙希德’進行攻擊，烏方壹定會挫敗俄羅斯的目標。”

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