NBA頻現高得分， “蜘蛛俠”米切爾狂轟職業生涯新高的71分. January. 04, 2023 07:49. by 任寶美 bom@donga.com. 克利夫蘭騎士隊的球星多諾萬•米切爾（27歲）創下了美國職業籃球（NBA）歷史上首次“70分-10助攻”的記錄。米切爾3日在主場迎戰芝加哥公牛隊，以71分、11次助攻、8個籃板球幫助球隊反敗為勝。當天，球隊在米切爾的得分和助攻下共獲得了99分。 71分是自2006年1月洛杉磯湖人隊與多倫多猛龍隊的比賽中，湖人傳奇科比•布萊恩特（1978~2020年）獲得81分後NBA出現的最高得分紀錄。至此，米切爾成為繼張伯倫、科比、大衛•湯普森（69歲•73分）、戴維•羅賓遜（58歲）、埃爾金•貝勒（1934~2021年•以上71分）、德文•布克（27歲•菲尼克斯太陽•70分）之後，NBA歷史第7位在單場比賽中拿到70分以上的球員。 在本賽季即將到來之際，從猶他爵士隊轉會到克利夫蘭騎士隊的米切爾在當天比賽進入加時賽之前，在第4節結束時已經拿到58分，打破了勒布朗•詹姆斯（39歲•洛杉磯湖人隊）、凱裏•歐文（31歲•布魯克林籃網隊）保持的克利夫蘭特許球員最高得分紀錄（57分）。歐文和詹姆斯說：“記錄肯定會被打破。很高興看見米切爾打破記錄。 在新年首場比賽中創下新紀錄的米切爾在推特上上傳了當天比賽結束後拍攝的紀念照片，並寫道“新年，新的我”。米切爾笑著說：“在NBA電子遊戲中，有過壹次這樣的比賽，但野投效率反而遊戲更低。”當天，米切爾出手34次2分球，命中22個（命中率64.7%），另外他還嘗試了15次3分球投射，命中了其中7個（命中率46.7%），罰球25罰20中（命中率80.0%）。

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