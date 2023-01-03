新年，更大“戰爭”的開始. January. 03, 2023 07:49. . 從西方戰爭史來看，每當戰爭時，在士兵中間就會出現像流行語壹樣流傳的話。“等到聖誕節的時候就可以回家了。”只要戰況稍有好轉或戰鬥平息，這種傳聞就會像信念壹樣傳開來。然後，軍官們會出面否認表示不壹定會那樣（聖誕節回家）。即使後來士兵們抱怨又被騙了，就會說沒有任何指揮官說過那樣的話。 明天會比今天更好的想法不是科學，而是信念。但是這種毫無根據的信念成為靈魂的能量顯然是科學。但是世界卻與信念背道而馳。縱觀20世紀的戰爭史，新年大攻勢總是最可怕的。規模大，而且魯莽。雖然不知道為什麽戰況會隨著天體的移動而啟動，但在毒素戰爭、6•25戰爭中，新年是更可怕的新年。 1941年以破竹之勢向莫斯科進軍的德軍，到了11月因力不從心而停了下來，12月又回到了守勢。受到戰況鼓舞的斯大林命令進行全線大反擊。雖然司令官朱可夫表示反對，但仍然無法阻止斯大林的固執。希特勒則拒絕了德國將軍們提出的撤出後有效整頓防禦線的提議。 1942年1月，蘇聯軍隊和德國軍隊在俄羅斯北部列寧格勒以南的克裏米亞半島全線發生沖突。戰況如同字面意思，混亂不堪，任何壹方都沒有取得決定性的勝利，數百萬人的生命被送上了天路。 第二年即1943年，新年大攻勢沒有出現，因為即使士兵減少，但運用戰爭的能力也在增加，與聖誕節、新年無關，連續展開了大攻勢。 在新年說這種話多少讓人有些不舒服。但是改變我的生活，帶來勝利的並不是感性思考，而是冷靜的分析和鬥誌。在各種臺風即將來臨的2023年，似乎是新年說這種話的合適的壹年。敵人的大攻勢是取得偉大勝利的前提條件。

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