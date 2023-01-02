598年來主動辭職的前教皇本篤十六世壽終. January. 02, 2023 07:32. by 孫孝周記者、李彩完記者 hjson@donga.com,chaewani@donga.com. 前教皇本篤十六世（原名若瑟·拉青格）當地時間去年12月31日在梵蒂岡去世。享年95歲。 教皇廳發言人馬特奧·布魯尼當天表示：“含悲告知大家本篤十六世在梵蒂岡去世的事實。”教皇廳將於2日將本篤十六世的遺體安置在梵蒂岡聖彼得大聖殿，並公開三天。葬禮彌撒將於5日在梵蒂岡聖彼得廣場由教皇方濟各主持。 拉青格出生於德國，繼若望·保祿二世之後於2005年成為第265任教皇，並在2013年以健康惡化為由主動辭職。這是自1415年格雷戈裏奧12世之後，時隔598年教皇再次主動辭職。 本篤十六世出生於德國巴伐利亞州，在德國慕尼黑大學和弗萊辛大學學習哲學、神學；1951年被敘品司祭，1953年獲得神學博士學位；1957年至1969年，在明斯特大學、弗萊辛大學、圖賓根大學執教；1977年被任命為紅衣主教，1981年作為信理部部長入職梵蒂岡。 就像“真理的守護者”的司牧標語壹樣，他與違反天主教傳統和教義的思想和無神論、世俗主義等進行了鬥爭。他精通意大利語、法語、拉丁語、希伯來語等10種語言，被稱為“21世紀最佳神學家”，僅執筆的書就超過60本。《納匝勒的耶穌》反駁了圍繞耶穌真實身份的各種主張，被稱為“反達芬奇密碼”，深受人們的喜愛。 他具有高水平的鋼琴實力，喜歡貓。據說，雖然歷屆教皇都喜歡喝葡萄酒，但本篤是啤酒愛好者。他持保守傾向，與進步傾向的方濟各教皇進行了無拘無束的對話。這壹段2019年被制作為奈飛電影《兩位教皇》，還有同名話劇。 天主教首爾大教區長鄭淳澤大主教1日在首爾市中區明洞大教堂舉行的彌撒中，對本篤十六世表示哀悼，稱其“尊重傳統教會的教誨，同時努力配合新變化的世界”。明洞大聖堂當天設立了故人的靈堂，全國聖堂也將設立靈堂。駐韓教皇大使館將於2日設立靈堂。 本篤十六世本人沒有訪問過韓國，但已故樞機主教金壽煥（1922-2009）在明斯特大學作為學生神父留學時，曾作為教授教過他；2006年任命天主教首爾大教區長鄭鎮碩大主教為樞機主教；同年敦促韓半島無核化。尹錫悅 總統表示：“天主教失去了20世紀最優秀的天主教神學家巨人，對悲痛欲絕的天主教信徒們表示深切哀悼。”美國總統拜登追悼說：“他是根據信任和原則壹生獻身的著名神學家。” 另外，有分析人士認為，由於本篤因病亡故，方濟格教皇的辭職有可能因此提前。方濟各曾多次提及因健康問題辭職的可能性。有分析稱，如果存在兩名前教皇，會給新任教皇帶來負擔，因此沒能實行。

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