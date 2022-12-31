美國將向韓國產電動汽車提供租賃補貼. December. 31, 2022 07:20. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 美國喬•拜登政府決定，即使不是北美產，也可以根據《通貨膨脹削減法案》（IRA）獲得電動汽車補貼（稅額減免）的環保商用車中包括租賃車輛。如果韓國產電動汽車在美國以租賃等商業用途銷售，也可以享受補助金優惠。 美國財政部29日（當地時間）通過IRA說明資料（FAQ）和白皮書表示，環保商用車條件中包括“納稅人直接使用或為租賃而獲得的汽車”，租賃電動汽車也包括在向環保商用車支付的7500美元（約965萬韓元）補助金對象中。這被解釋為，美國方面接受了韓國政府及現代汽車、起亞提出的將租賃、租車、乘車共享車輛包括在卡車、公交車等商用車範圍的要求。 現代汽車集團相關人士表示：“將與政府合作，最大限度地減少IRA帶來的負面影響。”

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