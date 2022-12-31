今年物價上漲是外匯危機後的最高值……通貨膨脹戰爭還不到解開“鞋帶”的時候. December. 31, 2022 07:19. . 據最終統計，今年全年消費者物價自外匯危機以來上漲幅度最大。從數值上可以確認，因新冠疫情而得到解決的世界性過剩流動性後遺癥加上俄羅斯入侵烏克蘭、美中供應網矛盾，遭遇了24年來最嚴重的通貨膨脹事態。更何況，在新的壹年裏，要同時克服嚴重的經濟蕭條和高物價。 統計廳公布的今年消費者物價上漲率為5.1%。這是自外匯危機之後的1998年達到7.5%以來的最高值。本月物價上漲率雖然比達到頂峰的6月份有所下降，但連續8個月超過了5%。韓國銀行預測，明年年初也將維持這種趨勢。特別是暴漲的餐飲費、加工食品物價壹旦上漲就很難下降。老百姓感受到的物價負擔會比物價上漲率更高。 更何況，沒有反映國際油價暴漲和液化天然氣價格上漲，壹直被遏制的公共費用上調等，助長物價不安的因素堆積如山。從明年第壹季度開始，以四人家庭為基準，每月要多交4000韓元左右的電費。韓國的電費壹次性上漲近10%尚屬首次。但是，由於無法解決韓國電力赤字問題，明年內追加上調也不可避免。另外，政府預告明年春天將上調煤氣費，首爾市也將在4月份推進上調地鐵和公交車費用。 多少有些穩定的國際油價、原材料價格也隨著烏克蘭戰爭狀況、“新冠清零”結束導致中國能源需求的變化等，隨時都有可能再次動搖，提高物價。今年急劇提高基準利率的韓國銀行為了控制不安的物價，預計明年也會繼續上調利率。為了阻止外資急劇流出，美國聯邦儲備委員會、歐洲中央銀行也要相應上調利率。 新年消費者物價上半年高、下半年低的“上高下低”的可能性很大。但是，由於物價已經飛漲，即使上漲率稍微下降，國民感受到的物價仍會很高。全球經濟正式開始萎縮、高物價、高利息導致的內需停滯，將使普通家庭的生活更加艱難。在新的壹年裏，與通貨膨脹的戰爭也將持續下去。政府和韓國銀行、企業和國民都不能放松“鞋帶”。

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