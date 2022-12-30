現存最古老的韓文書信《羅臣傑的信》將被指定為寶物. December. 30, 2022 07:38. by 李素研記者 always99@donga.com. “買香粉（化妝品）和六根針送過去。因為不能回家，所以哪兒有這種事啊，只能暗自嘆息。” 如果世宗（1397~1450年）沒有創制韓文，那麽1490年代在鹹鏡道邊防擔任軍官的丈夫能給夫人寄這樣的信嗎？文化遺產廳29日表示，將把現存歷史最悠久的韓文信件“羅信傑韓文信件（便紙）”指定為國家指定文化遺產寶物。 這封信是朝鮮初期軍官羅臣傑（1461~1524年）寫給夫人新昌孟氏的兩封韓文書信。信是在2011年後代們遷葬位於大田儒城區今古洞的新昌孟氏墓的過程中發現的。棺材中，放在新昌孟氏枕邊的信已經折了好幾次。沒有放信件的保管箱。密密麻麻地寫滿了下面、上面、左右空白各處的書信中，包含了對母親和子女的思念和在沒有自己的這段時間裏請好好照顧家庭的囑咐。 從信中寫有鹹鏡道舊地名“永安道”來看，推測羅臣傑是在鹹鏡道當軍官的1490年代寫的。文化遺產廳解釋說：“1446年頒布‘訓民正音’不過45年多的時間，韓文已經廣泛普及到了遠離漢陽的邊防地區的下級官員那裏，此次的韓文信件是可以掌握這壹事實的核心文物。” 特別是，通過下級武官男性羅臣傑流利、暢達地運用韓文這壹點，可以確認，與韓文是以女性為中心的文字的傳統觀念不同，從朝鮮初期開始，男性也熟練地使用韓文。這是迄今為止發現的韓文信件中最古老的，被評價為可以觀察15世紀語言生活的珍貴史料。

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