美、日、意加強對來自中國的入境者的檢疫. December. 29, 2022 07:39. by 華盛頓=常駐記者文炳基、北京=常駐記者金基龍、李知雲記者 weappon@donga.com,kky@donga.com,easy@donga.com. 據美國媒體當地時間27日報道，美國正在研究加強對來自中國的入境者的檢疫措施。在中國國內新冠確診感染者劇增的情況下，中國當局表示將從明年1月8日起開放國境，美國為了防止病毒在國內的傳播，將限制入境。據悉，日本公布了對從中國出發的遊客加強入境限制方針，將禁止從中國出發的飛機抵達北海道、福岡、沖繩等著名旅遊目的地所在的主要城市國際機場。印度、馬來西亞、孟加拉國、意大利倫巴第地區等世界各地正在加強對來自中國的遊客的檢疫。 據美國彭博社、路透社報道，美國拜登政府相關人士表示：“國際社會對中國尚未公開新冠病毒擴散的透明資料表示擔憂，為了保護美國國民，正在研究適用於從中國入境者的新冠病毒防疫新對策。”該人士表示：“雖然沒有公開具體的入境審查強化對策，但是正在考慮與日本、馬來西亞等類似的措施。”日本將從30日起對來自中國的所有入境者進行新冠病毒檢查，隔離確診者。彭博社報道說，馬來西亞將加強對從中國入境者的感染與否的追蹤和監視。 據香港《明報》28日報道，日本外務省決定，從30日起，從中國內地、香港、澳門出發的飛機只能利用東京成田、羽田、大阪關西、名古屋中部等4個國際機場。韓國防疫當局28日表示，從16日起，通過對從中國入境的所有新冠確診患者進行基因變異的“全基因組分析”，正在檢查感染了何種變異病毒。這是為了防止中國發生新型病毒變異擴散到國內而采取的措施，還將於30日確定並公布適用於從中國入境者的追加防疫措施。

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