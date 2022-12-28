軍方只顧著盯著龍山上空的無人機，現在针对鳥群就要启动緊急狀態. December. 28, 2022 07:38. . 據悉，26日入侵韓國領空的5架朝鮮無人機中，有1架可能拍攝到了龍山總統室。他們突破防空系統，在首都圈上空來回穿梭還不夠，還試圖接近首都首爾的心臟龍山附近收集情報。但是，韓國軍方不僅未能成功擊落可以用肉眼識別的無人機，還把鳥群誤認為是無人機等，接連在應對上暴露出漏洞。 雖然朝鮮無人機突破防空系統非法偵察主要設施本身存在問題，但從被用於恐怖襲擊或局部挑釁這壹點來看，更具有威脅性。如果入侵首爾中心的無人機上裝載著高性能爆炸物或生化武器，可能會釀成慘劇。據推算，朝鮮使用的無人機最多可達1000架。不知道今後會利用這些手段進行怎樣的恐怖活動。 朝鮮公然違反《9·19軍事協議》，同時派遣5架無人機，是為了引發混亂，加劇韓半島緊張局勢，試探韓國軍隊的應對。朝鮮今年先後30多次發射60多枚彈道導彈，持續進行武力示威，但並未得到回報，這種焦慮達到了極點。以明年國防委員長金正恩的新年賀詞為首，朝鮮將進行進壹步提高水平的連鎖挑釁。金正恩表示，“將制定更加激昂、更加有信心的鬥爭方略”，預示著將繼續實施對韓強對強的戰略。 軍方的應對已經超過了擔憂，達到了慘淡的水平。空軍出動“阿帕奇”“眼鏡蛇”等攻擊直升機等20架軍用飛機開火100枚，但未能擊落無人機。甚至還發生了參與作戰的KA-1輕型攻擊機墜落的事件。由於將仁川席毛島壹帶的鳥群誤認為是無人機，還向居民發送了災難短信。隨著朝鮮無人機在東西最前方地區的活動劇增，聯合參謀本部議長金升謙下達了徹底應對的指示，不過是在10天前。這難道不是明明看到了朝鮮的動向，卻應對失敗？ 朝鮮無人機試圖偵察青瓦臺被揭發是在2014年。不得不問，在此後的8年裏，軍隊做好了怎樣的準備。為了應對高度化、精巧化的無人機，急需加強開發初期階段的韓國型幹擾裝備等應對裝備。探測、打擊小型無人機的資產等對策的漏洞已經暴露出來，軍方應該重新檢查這些漏洞，首先填補防空系統的漏洞。不僅要應對朝鮮無人機滲透，還要加強韓美聯合防衛態勢，以應對洲際導彈發射、局部挑釁等。

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