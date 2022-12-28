今年又是7600萬韓元……如期而至的“全州不露臉的天使”. December. 28, 2022 07:40. by 全州=朴英敏記者 minpress@donga.com. 從2000年開始每年聖誕節前後都給困難鄰居帶來溫暖的全北全州“不露臉的天使”在第23年的今年也如期而至。 27日，據全州市透露，當天上午11時1分左右，完山區老松洞居民中心接到了壹個電話。壹位聲音粗重的中年男子說：“我把箱子放在城山教會附近幼兒園的車輛下面。請為有困難的人使用”，然後掛斷了電話。 接到電話的吳敏熙書記員突然站起來說：“今年不露臉的天使再次如期而至了”，同事們歡呼起來。吳書記員等4名職員壹口氣跑到城山教會，發現了幼兒園車輛下面的壹個箱子。 職員們把箱子帶到居民中心，小心翼翼地打開了箱子。箱子裏裝著用黃色橡皮筋捆綁的5萬韓元紙幣和裝滿硬幣的豬儲蓄罐、壹封信。現金共計7600.558萬韓元，信中寫道，“希望對因沒有大學學費而放棄夢想的全州學生和少年少女家長有所幫助。希望他們多多加油，實現所有想要實現的事情。提前祝大家新年快樂。” 該捐贈者從2000年4月要求“為困難鄰居使用”並留下58.4萬韓元開始，每年捐贈數百萬韓元到數千萬韓元不等，但完全不公開自己的名字和臉，被稱為全州“不露臉的天使”。2019年，放在老松洞居民中心附近的6000多萬韓元被盜，經歷了迂回曲折，但天使仍在繼續善行。通過當天的捐款，截至今年累計捐款達到88473.369萬韓元。 全州市計劃，根據捐贈者的意願，將捐款用於地區學生的獎學金和對少年少女家長等的支援金。全州市相關人士表示：“由於不露臉天使的善舉，全州被稱為‘天使之城’，效仿他匿名贊助的市民也在持續增加”，“將天使們的贊助金好好傳達給困難的鄰居。”

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