白宮：“就朝鮮無人機入侵的性質，與韓國進行緊密協商”. December. 28, 2022 07:40. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國白宮就朝鮮無人機入侵韓國領空並在首爾上空飛行壹事表示：“就入侵的性質問題，正在與韓國進行緊密協商，認識到韓國保護本國領土的必要性。” 白宮國家安全保障會議發言人當地時間26日在回答《東亞日報》提問時表示：“已經獲悉朝鮮無人機越過軍事分界線飛行的報道。”白宮還強調：“美國對保衛韓國的承諾就像鐵桶壹樣。”美國國務院也表明了與白宮相同的立場。 白宮國家安全保障會議表示，韓美當局正在就朝鮮無人機入侵的性質進行協商。這可以解釋為，已經考慮到了此次挑釁有可能超出單純的威脅。有人擔心，朝鮮派遣無人機深入首爾，可能是為了考驗韓美軍方的應對態勢，同時拍攝軍事設施等，是旨在掌握局部挑釁目標的事前偵察。因此有分析認為，美國有可能通過戰略資產或偵察資產等方式向朝鮮發出警告。 美國專家們對未能擊落飛翔在首爾上空的朝鮮無人機、暴露出防空網漏洞表示擔憂，稱“可能會成為嚴重威脅”。前國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿大衛·斯蒂爾韋爾對“美國之音”電臺表示：“（朝鮮無人機）在金浦、仁川等航空運航較多的地區飛行是直接的威脅，（韓國軍隊和駐韓美軍）如果沒有開發出擊落無人機的力量，就應該具備這壹能力。” 蘭德研究所首席研究員布魯斯·貝內特表示：“據我所知，朝鮮為了確保無人機技術開發，向俄羅斯派遣了要員。朝鮮可以用擁有的數百架無人機運送生化武器。”他還強調：“朝鮮用無人機進行威脅的憂慮早已為人所知，但韓國的應對準備不夠充分，必須具備‘零滲透’政策。”

한국어