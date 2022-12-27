黃金時代的終結. December. 27, 2022 07:58. . “20世紀以來，歐洲從死裏逃生。”撰寫20世紀歐洲100年全景的英國歷史學家伊恩•克肖在他的著作《歐洲1914-1949》中這樣說道。他在20世紀歐洲史上關註的主題之壹就是“對黃金時代的執著”。從19世紀過渡到20世紀時，人類對從20世紀過渡到21世紀時的新千喜年的期待並不缺乏。 實際上，當時不是黃金時代，而是噴發前的時期。戰爭迫在眉睫。國際社會、經濟、階級的矛盾已經爆發，雖然預言戰爭的知識分子也不少，但誰也無法將19世紀末的時代理解為黃金時代，並堅信這個黃金時代會持續下去。 甚至第壹次世界大戰結束後，不僅沒有意識到黃金時代是假象，反而對黃金時代的回憶更加強烈。人們比起分析為什麽世界會變成地獄，更想將地獄另壹邊的世界留作美好的回憶、理想鄉。這段甜蜜回憶的代價是巨大的。沒過多久，歐洲就再次陷入世界大戰，無論是勝者還是敗者，都淪落為窮光蛋。 縱觀歷史，人類從未無法預測未來。不管是什麽，畢竟都是我們親手做出來的。人類史的災難不是因為我們無法預測，而是因為我們回避而發生的。 距離2022年只剩下幾天了。也許在壹年結束的時候，記住美好的事情，談論更美好的未來是人類的道理。但是21世紀開始後，經過第壹次和第二次世界大戰的時間，我們到達的地方不是黃金樂園，而是21世紀要通過的鋼鐵溪谷的入口。 我認為，每100年或壹代人所面臨的這種歷史實驗臺，就如同真理之口壹樣。只有戰勝冒牌知識分子、卑鄙的政治家的謊言和煽動，冷靜應對現實的集團才能在墻的另壹邊做到談笑自若。

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