日本首相岸田對日銀總裁黑田說：“除了必要的話以外，不要說話”……阻止超低利率政策. December. 27, 2022 07:59. by 東京=常駐記者李尚勛 sanghun@donga.com. 《朝日新聞》26日報道，在日本銀行（日本央行）上調長期國債利率上限、事實上上調利率之前，日本首相岸田文雄會見日本銀行總裁黑田東彥時表示：“在記者會上，除了必要的話，什麽都不要說。” 對此，有分析認為，這無異於岸田向日本銀行下達了尋求結束超低利率政策戰略的指示。有分析認為，為刺激經濟而提出量化寬松的10年間“安倍經濟學”落下帷幕，是因為岸田的強烈意願。 據《朝日新聞》報道，岸田上個月10日在首相官邸接見黑田總裁時提出了上述要求。對於以獨立於政府為核心的中央銀行，日本首相直接提及經濟政策方向是非常罕見的。 分析認為，黑田今年9月曾表示,“暫時不會上調利率。不是幾個月，而是可以理解為兩三年左右”，岸田的講話是對黑田立場的制動。黑田即將於明年4月任期結束而卸任，似乎表示要繼續維持超低利率政策，這在岸田看來是“越線了”。 《朝日新聞》報道了前日本銀行幹部的發言：“在大規模量化寬松開始的時候，黑田總裁還以100分滿分回應安倍首相的要求，但現在（黑田總裁）成了危機管理的對象。” 在岸田向黑田施壓後，日本銀行實際上采取了上調利率的措施，因此很多人預測日本明年將正式實施退出戰略。大部分觀察人士認為，以明年4月日本銀行總裁更叠為契機，將上調年-0.1%的政策利率（基準利率），並減少日本銀行大規模購買國債的操作。

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