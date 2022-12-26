預算延遲處理創紀錄，朝野政黨實權人士卻忙於謀取自己份額. December. 26, 2022 07:47. . 國會直到24日淩晨才勉強處理明年度預算案，這壹過程中，朝野政黨實權議員選區預算的相當數額得到了反映或增加。在朝野史無前例的較量中，雖然創下了自2014年國會先進化法實施以來“最久延遲處理”的不光彩記錄，但政界主要人士們卻壹如既往地忙於謀取自己的份額。 在使出渾身解數的實權派們謀取選區預算方面，朝野倒是難分高下。在提出“緊縮財政”以克服經濟危機的國民力量黨中，不僅是緊急對策委員長和政策委員會議長，就連被稱為“尹錫悅核心人士”的總統親信們，也大幅增加了自己選區的預算或新設了政府案中本來沒有的項目。共同民主黨的實權人物也不甘示弱。該黨政策委員會議長、院內副代表、國會預算結算委員長和幹事通過新設或增額，獲得了豐厚的選區預算。 朝野政黨在處理預算案後自吹自擂說：“這是為平民、社會弱勢群體和未來壹代準備的民生預算。”不僅早就過了法定時限和定期國會，還超過了國會議長提出的兩次時限，這是朝野就所謂“尹錫悅牌”“李在明牌”預算展開爭論的結果。但是，在此期間，實權議員們壹心只想著為下次議會選舉確保選區預算。令人懷疑，代表朝野政黨的這些人是否真的有資格佩戴“國會”字樣的議員徽章。 在實權派的影響下，大概齊地分食預算，已不是最近壹兩天的事情。在連速記錄都沒有的情況下只有極少數人參與的“暗中談判”中，民怨性紙條預算和朝野之間的密約預算必然會泛濫。據說，在這樣分配的預算中，連事業基本設計和總事業費都沒有預測、最終再次被回收的所謂“橫幅預算”也不少。這種預算審查舊態只能導致嚴重的國家資源分配的歪曲和國民血稅的浪費。 預算案處理後，部分議員開始忙於發放宣傳資料宣稱自己為選區事業“確保了龐大的國家經費”。朝野政黨今後都會巡回各自選區宣傳“投了預算炸彈”，議員們也各自在議政報告上大張旗鼓地吹噓“驕傲資本”。這是令人惋惜的韓國政治的現實。迫切需要市民社會或國會層面的監督機構，以防止國會預算審查脫離控制政府財政支出的本意，搖身成為專橫。

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