對待視覺感受的姿態. December. 26, 2022 07:47. . “視覺上的東西本質上具有色情作品的性質。”—出自弗雷德裏克•詹姆森的《看得見的日子》中 文化評論家兼理論家、最重要的是徹底的馬克思主義者弗雷德裏克•詹姆森的這篇文章位於他的電影批評書《看見的日子》的第壹頁。這是壹篇令人震驚而又迷人的文章。在這篇文章中，視覺上的好壞、對錯的價值判斷變得沒有必要。反正他們都是色情片式的。 他用這種“感覺強烈”的文章來開頭的原因不僅僅是為了讓我們吃驚。他的主張是這樣的。我們所屬的世界使我們作為能夠掌握、把握、擁有的赤裸裸的“肉體”，對視覺對象產生欲望。 更令人頭疼的事實是，這個世界也是我們制造的人工構成物。正是我們自己創造的世界將我們推向視覺上的過度飽和狀態，除此之外的所有感覺都變得貧困。令人遺憾的是，在包括我們在內的世界全部消失之前，無法切斷這種惡性循環。那麽該怎麽辦呢？ 接著，他如是說，“處理視覺事物的唯壹途徑就是掌握這種現象在歷史上存在的過程。”他對背著手判斷現象的批評不感興趣。相反，他建議通過將被認為存在於外面的視覺事物和我們自己的歷史保持壹致，消除兩者之間的“安全距離”。也就是說，與其被到處充斥的廉價色情文化迷暈或逃離它們，不如把它們作為我們生活的壹部分，將其“歷史化”，這是壹個復雜、困難、值得挑戰的提案。

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