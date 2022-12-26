放映時長3小時12分的《阿凡達：水之道》票房大賣，“床位上映館”大受歡迎. December. 26, 2022 07:47. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 14日上映的電影《阿凡達2：水之路》以25日為準，觀影人次超過500萬人次，延續著年末票房的領先地位。雖然上映時間長達3小時零12分鐘，但《阿凡達2》依然吸引眾多觀眾前往影院觀看，高級特別館的人氣好像起到了作用，因為觀眾可以躺臥著，以舒適的姿勢欣賞電影。 根據《阿凡達2：水之道》上映壹周後的分析結果顯示，CGV影院可以躺在床上看電影的上映館“Tempur Cinema”的座席銷售率達到了77.6%。在躺椅沙發上可以輕松欣賞的無壓力影院座位銷售率為63.5%. 在選擇《阿凡達2：水之道》時，雖然不是很多觀眾喜歡的放映形式3D，而是2D版上映版本，但兩個上映館的座位銷售率卻很高。與同期相關電影的2D普通館座位銷售率26.6%相比，差距很大。Tempur影院每人5萬韓元，無壓力影院每人4.5萬韓元，雖然票價比2D普通館（以平日為準每人1.4萬韓元）貴3倍以上，但被稱為“好位置”的座位早已售罄。 首爾松坡區“樂天影院世界塔”的Super Plex館也吸引了眾多喜歡舒適座位的觀眾。上映後壹周內最貴、最舒適的座位“Sweet Recliner（可調式躺椅）”（周末2D標準2.2萬韓元）的銷售率為96.3%。其他座位的銷售率為74%。 CGV通訊組組長黃在賢（音）表示：“在疫情大流行期間，壹直克制訪問電影院，以《阿凡達2》上映為契機，再次來到電影院的人正在增加”，“既然看電影，就想坐在舒服的座位上好好享受的氛圍正在擴散。”

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