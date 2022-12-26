時隔3年迎來沒有保持社交距離措施的聖誕節，繁華街道上人潮湧動. December. 26, 2022 07:48. by 李勝宇記者、金甲植=文化專門記者 suwoong2@donga.com,dunanworld@donga.com. 25日，自2019年以後時隔3年迎來沒有保持社交距離措施的聖誕節休息日，首爾主要市中心繁華街聚集了大規模人群。 當天下午5時左右，中區明洞新世界百貨商店總店以聖誕節為主題，以媒體立面影像為背景，前來拍照的市民絡繹不絕，連附近的胡同也排起了40米以上的長隊。在明洞街頭見到的金瑞研（17歲•京畿高陽市）笑著說：“去年因為要保持社交距離，沒能和朋友們聚在壹起，今年摘下口罩和朋友們壹起來到明洞，這才有了聖誕節原本的那種感覺。”平安夜的前壹天晚上，雖然因寒流體感溫度降至零下10度，但江南和弘益大學街上的部分酒吧前仍排起了50~100多人的隊伍。 但是因為是梨泰院萬聖節慘案後迎來的第壹個聖誕節，所以不僅是自治區和警察，店主和市民也格外註意安全。 明洞地攤商在年末的時候表示“要確保人流通行路”，自發決定停業。24日，中區廳登記的362個地攤全部休息，25日也有不少攤位停業。24日關閉地攤，在明洞帶著警示棒引導車輛通行的朴大鎮（42歲）說：“我認為比起開門壹天營業，減少事故危險，建立安全的距離更重要，所以自願參加了安全管理服務。”新世界百貨商店將媒體立面參觀區域分為4個，安排了安全人員，分散了人群。 警方在人群聚集的弘益大學入口，在街道中央設置了安全柵欄，引導右側通行。在江南站附近，區政府職員們以3人1組開始了人流安全管理。市民們也表現出了提高的安全意識。來到弘益大學前的大學生朴漢奎（20歲）說：“我認為比起開心地玩，安全地玩更重要。” 另外，25日在全國教堂和教會，紀念耶穌基督誕生的彌撒和禮拜時隔3年之後在沒有人員限制的情況下展開。 天主教首爾大教區當天在中區明洞大教堂奉獻了教區長鄭淳澤（音）大主教主持的彌撒。鄭大主教表示：“祈禱包括被冷落、貧窮、生病的人、物質上和精神上飽受痛苦的所有人、北方同胞和生活在戰爭慘禍中的人在內的全世界都充滿主聖誕的恩寵。” 永登浦區汝矣島純福音教會當天進行了6次聖誕節祝賀禮拜。主任牧師兼新教最大聯合團體韓國教會總聯合的代表會長李永勛牧師表示：“應該效仿耶穌，過壹輩子謙虛、奉獻的生活。”

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