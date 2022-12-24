“凍得硬梆梆的聖誕節”……截止到25日，首爾將迎來零下13度等最強寒流. December. 24, 2022 09:13. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 來自北極的創紀錄的寒流將持續到聖誕節。湖南和濟州從22日開始降雪，預計到24日早晨為止，降雪量最多可達30厘米。 23日，氣象廳預報稱，24日平安夜全國早晨最低氣溫為零下20度至零下2度。這比“今年入冬以來最冷的壹天”23日最低氣溫零下16.4度~零下3.2度還要冷。首爾零下13度、仁川零下12度、江原鐵原零下20度、大田零下13度、大邱零下11度、光州零下7度、釜山零下8度、濟州3度等除濟州以外的全國大多數地區，氣溫都在零度以下。氣象廳在23日下午6點以後，對首爾、京畿、江原、忠北、全北、慶北發出了寒流警報。 由於大風，體感溫度預計會更低。氣象廳對西海5島、忠南、湖南、慶北部分地區下達了強風警報，對京畿、江原、忠北、全南、釜山、濟州、郁陵島獨島等地下達了強風註意報。雖然白天氣溫會比這要高，但首爾（零下3度）等中部地區和光州（零下1度）、全州（零下2度）等南部地區的西部氣溫仍將停留在零下。 預計到25日聖誕節為止，寒潮的氣勢將壹直持續堅挺。據氣象廳透露，25日早晨最低氣溫為零下15度至零下1度，白天最高氣溫為零下2度至零上8度。

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