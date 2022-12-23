現代汽車在美國市場的累計銷量36年之後突破1500萬輛. December. 23, 2022 07:52. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 現代汽車在美國市場的累計銷量達到了1500萬輛。這是公司自1986年首次向美國出口蔚山工廠生產的“Excel”後，時隔36年取得的成果。 現代汽車美國銷售法人（HMA）22日表示，最近在紐約州威廉斯維爾的經銷店“West Herr現代”向顧客交付了第1500萬輛新車。第1500萬輛汽車是現代汽車的運動型多功能車（SUV）途勝。 現代汽車於1986年1月進軍美國市場。這是因為蔚山工廠生產的小型轎車Excel出口到美國。進軍美國20年的2005年，在美國南部阿拉巴馬州建成了第壹家當地生產工廠。現代汽車2007年在美國市場的累計銷量達到500萬輛，2015年累計銷量超過了1000萬輛。 現代汽車在美國銷售最多的車型是“Avante”（當地名伊蘭特）。從1991年至今，共銷售了353萬輛汽車。其次是索納塔（314萬輛）、聖達菲（191萬輛）、雅紳特（136萬輛）、途勝（134萬輛）等車型。進軍美國初期以中小型轎車為主，但附加值高的SUV銷量近年來逐漸增加。最近，正在致力於銷售電動汽車（EV）和混合動力車等環保汽車。

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