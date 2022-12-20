韓國月球探測車成功進入第壹次任務軌道，被月球重力捕獲. December. 20, 2022 07:32. by 東亞科學記者 高在元 jawon1212@donga.com. 韓國的第壹個月球軌道船“KPLO”成為了真正的“月球軌道船”。“達努裏”號成功完成了第壹次月球任務軌道進入啟動，被月球重力穩定地捕獲。 韓國航空宇宙研究院19日表示，17日淩晨2時45分，“達努裏”按計劃完成了第壹次任務軌道進入啟動。進入機動是為了把“達努裏”號安置在月球上空100公裏的任務軌道上，使用軌道船的推力器，減少軌道船的速度。 在“達努裏”第壹次進入啟動後，航空宇宙研究院進行了約2天的軌道信息分析。據確認，“達努裏”按照目標將時速從8000公裏降低到7500公裏，進入了目標軌道。雖然這是讓以與飛行的子彈相似的速度（時速約3600公裏）移動中的月球軌道以比子彈快兩倍的時速7500-8000公裏的速度移動的讓“達努裏”進入的高難度作業，但並沒有出現誤差，準確無誤地成功啟動。如果減速太慢，就會彈回太空，如果減速過快，就會撞擊月球。 這是“達努裏”第壹次機動，越過7分山脊後，到28日為止，“達努裏”將追加實施4次進入機動。這是向任務軌道移動的機動。航空宇宙研究院相關人士表示：“到最後也不能放松警惕，剩下的機動也很重要。” 最後壹次即第五次機動預定在28日進行。經過數據分析，將於本月29日最終確認“達努裏”能否成功進入月球任務軌道。如果確認成功著陸，將於明年1月進行搭載體初期動作檢查和主機功能試驗，並從2月開始執行科學觀測數據接收或技術驗證試驗等正式任務。

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