國家生計連續3年“-100萬億”……財政準則不能再拖延. December. 20, 2022 07:31. . 今年壹年，韓國的國家財政赤字預計將超過100萬億韓元。繼發生新冠疫情的前年112萬億韓元、去年90.6萬億韓元之後，連續3年出現100萬億韓元左右的赤字。國際貨幣基金組織等經濟機構、決定國家信用等級的全球信用評價公司已經對急劇增加的韓國財政赤字發出了警告。 今年韓國的管理財政收支赤字將超過100萬億韓元，自全球金融危機以後連續15年出現赤字。2019年為54.4萬億韓元的赤字到2020年增加了壹倍以上，此後壹直徘徊在100萬億韓元左右。以應對大流行、履行大選公約為名，前、現政府濫發善心性資金，發揮了很大的影響。由此，中央和地方政府所欠的國家債務將從5年前的660.2萬億韓元增加到今年年末的1068.8萬億韓元，增加408.6萬億韓元，與國內生產總值相比的赤字比率也將從36%提高到49.7%。 上屆政府在2年前向國會提交了引進韓國型財政準則的方案。因為國內外對無法控制的財政赤字表示擔憂。但是，與用憲法和法律制定準則的發達國家不同，該準則規定通過施行令進行控制，並將目前還處於順差狀態的綜合財政收支作為管理對象，從2025年開始適用。但是，這壹提案未能通過國會，而是自動廢棄了。 尹錫悅政府今年9月向國會提交了以把年度管理財政收支赤字控制在國民生產總值3%以內為主要內容的法律修改案。但是主張“尹錫悅預算”“李在明預算”並展開較量的朝野政黨連財政準則都沒有關註，因此連討論都沒能進行，法制化面臨告吹的危機。朝野政黨議員們對減少國家債務漠不關心，但在預算案政局接近尾聲時，卻想著要照顧自己地區的預算。 以往外匯危機、全球金融危機時，韓國靠著堅實的財政，度過了危機。這次在國庫嚴重虧損的情況下，迎來了史無前例的全球復合危機。如果今年不能制定具有約束力的財政準則，明年經濟蕭條加速以後將更加困難。不能再放任國家債務每年累積100萬億韓元的情況了。朝野應該立即開始討論引入財政準則。

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