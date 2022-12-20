雇傭軍民族與埃及總統. December. 20, 2022 07:31. . 推翻君主政體後成為埃及首任總統的穆罕默德•納吉布的母親是蘇丹人。南蘇丹現在還是韓國韓光部隊被派往該地組建維和部隊的險惡地區，該地區的人們從古埃及時期開始就是埃及最精銳的雇傭兵部隊或威脅埃及的最可怕的戰鬥民族。在大英博物館展示的刻有亞述戰爭場面的浮雕中，有亞述巴尼拔二世攻占埃及孟菲斯的場面。仔細看這部作品，在城墻上戰鬥的士兵不是埃及人，而是非洲人。因為當時埃及的統治者是南蘇丹出身的努比亞人。 埃及和努比亞數千年來壹直是愛憎關系。納吉布就是在這種愛憎中誕生的。他的父親是出身於長期軍人家族的埃及軍官，母親是蘇丹人。出生在蘇丹首都喀土穆的納吉布壹度擔任蘇丹總督，後來他離開紀念被蘇丹人馬迪叛軍殺害的查爾斯•戈登的戈登紀念隊，成為了埃及軍隊的軍官。 在第壹次中東戰爭中，埃及軍隊的戰鬥非常糟糕。以色列軍隊曾表示，埃及軍隊的問題是因為缺少有能力的軍官。如果由有能力的軍官領導，埃及軍隊也會發生變化。而納吉布正是那種人。 成為戰爭英雄的納吉布被發動政變的賈邁勒•阿蔔杜勒•納賽爾擁立為總統，後來又被納賽爾除掉。看到這樣的經歷，我們不經會搖頭。從蘇丹的立場來看，納吉布是征服埃及的英雄，還是背叛者？有趣的事實是，如果追究納賽爾的祖先，也不是正統的埃及人。 韓國再過壹代就會成為多民族國家。由於我們長期作為單壹民族國家生活，所以對這些故事感到陌生，想要用善與惡來衡量周邊國家的傾向太強。國際關系要求多樣性和活力、現實性的判斷，而我們卻想要將永遠的敵人和永遠的朋友進行分類。改正這種偏見有那麽難嗎？

한국어