朝野政黨應盡快處理預算案，共同推進梨泰院國政調查. December. 19, 2022 07:38. . 朝野在周末進行了明年預算案處理協商，但未能達成協議。國會議長金振杓19日將全體會議確定為“第四次”最後期限。梨泰院慘案國政調查特別委員會委員長、共同民主黨議員禹相虎表示，“不能再推遲了”，今天將召開全體會議，開始正式調查日程、采納證人等。即，梨泰院國政調查將是由3個在野黨進行“半邊調查”。 預算案的處理已經超過了法定時限（2日）和定期國會會期結束日（9日）。在批評輿論沸騰後，朝野政黨雙方15日就處理問題達成協議，但連這個都沒有遵守。剩下的爭論焦點縮小到了兩個方面。對於法人稅最高稅率，朝野以“相當於下調3個百分點”和“下調1個百分點”相抗衡。對於全額削減行政安全部警察局、法務部人事信息管理團預算，僅作為預備費支出的方案，執政黨持否定態度，稱“如此壹來豈不是否定了新設組織的功能和正統性?” 梨泰院國政調查特別委員會的活動時間為45天，截止日期為明年1月7日。目前只剩下20天。因為預算案處理被推遲，再加上共同民主黨單獨處理建議罷免李相旼部長案，國民力量黨特委委員們表明了辭職意向等，展開了政治鬥爭。通過全體會議的表決可以延長。共同民主黨雖然正式表明了延長期限的方針，但國民力量黨要求必須在短期內結束，排除了延長期限的可能性。 預算案在2014年國會先進化法之後，每天都在打破“拖延處理”的記錄。也有不少人擔心，預算案對峙會不會持續到聖誕節或年末。如果發生“準預算”事態，國會將被汙名稱為以黨利黨略阻礙民生和國家經濟的最差國會。特別是，從加強與跨國企業的競爭力的角度出發，希望共同民主黨能做出顧全大局的決斷。 以此為基礎，盡快協商處理預算案，朝野應該共同進行梨泰院國政調查。如果進行到壹半，相關機關提交資料的不協助等特委活動本身就會面臨難關。已經過了壹半的時間，如果有必要，應該考慮延長國政調查期限。

한국어