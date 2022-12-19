作家們的“SOL Drink”. December. 19, 2022 07:38. . “酒不會安撫人類。反而讓人在瘋狂中產生力量，帶到成為命運主人的至高無上的領域。任何人類、女人、任何詩、音樂、文學、美術、酒對人類進行的功能、重要的創造行為的幻想都無法代替。酒就是為了代替這種創造行為而存在的。”—出自瑪格麗特•杜拉斯《物質生活》中。 法國作家瑪格麗特•杜拉斯是酒精依賴癥患者。每天喝著大量的葡萄酒寫作。在她的作品中，酒成為重要的媒介和主題。《物質生活》是杜拉斯的私人隨筆。在48篇文章中，最觸動人心的章節是“酒”。在這簡短的文章中，杜拉斯傾訴了對酒的幻滅之情。同時，她還談到了只有酒才能帶來的孤獨感和創意性的能量。 對於作家們來說，酒既是靈感也是安慰。美國作家查爾斯•布科斯基在被問到寫作的理想環境時，回答說：“晚上10點和淩晨2點，壹瓶葡萄酒、香煙、流淌著古典音樂的廣播。”對他來說，好的紅酒是“神之血，能幫助自己創作最好的東西”。喬安妮•迪迪翁說，如果遇到難以繼續寫作的低谷期，就會用熱水沖杜松子酒喝。壹般在杜松子酒中加入冰塊和碳酸水，以湯力水形態喝，但熱水似乎是壹種新的使用方法，所以實際嘗試過。像最近這樣寒冷的季節，睡覺前喝的酒“nightcap”用途非常不錯。 芝加哥伊利諾伊大學的壹位研究人員通過題為《拔出軟木召喚繆斯：醉意促進創意問題的解決》的論文報告說，醉酒的人更早地解決了創意性單詞問題。好酒總是把瞬間移動到我們所不了解的彼岸世界。當然，如果過度享受的話，會很難回來……

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